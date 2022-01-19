Plastik kirliliği, küresel ısınma kadar tehlikeli

Bir rapora göre, plastikten kaynaklanan kirlilik, dünyayı ve insanları en az küresel ısınma kadar tehdit ediyor.

Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

Her yıl dünya çapında 242 milyon metrik ton plastik atık oluşuyor. Yeni yapılan araştırmaya göre plastik kirliliği, tahmin edilenden daha fazla tehlikeli olabilir.

KÜRESEL ISINMA KADAR TEHLİKELİ

Çevre Araştırma Ajansı (EIA), plastik kirliliğinin dünyayı iklim değişikliği kadar tehdit ettiğini bildiren bir rapor yayınladı.

Plastik atık ağırlığının 2050'ye kadar tüm okyanuslardaki balıkların ağırlığını "çok fazla aşabileceği" uyarısında bulunulan raporda, ülkelere plastik üretimi ve atığını azaltmaya yönelik bir Birleşmiş Milletler anlaşmasını kabul etmeleri çağrısı yapıldı.

Sri Lanka'da açık alanda bulunan atık sahasındaki plastik çöpleri tüketen fillerden, ikisi ocak ayında olmak üzere son 8 yılda yaklaşık 20 fil hayatını kaybetmişti.

PLASTİKLER BALIK SAYISINI GEÇECEK

Ellen Macarthur Vakfı tarafından yayınlanan bir rapora göre ise 2050 yılına kadar okyanusta balıktan daha fazla plastik olması bekleniyor. Bu da balık türlerinin yok olması ile sonuçlanacak.

EN ÇOK ATIĞI ABD ÜRETİYOR

Yeni yapılan araştırmaya göre ABD, bu plastik atıkların altıda birinden sorumlu. Raporlar, ABD'nin 2016'da tahmini 42 milyon metrik ton plastik atıktan sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Bu miktar, gezegendeki tüm diğer ülkelerin iki katından ve Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin toplamından bile daha fazla.