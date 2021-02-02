PlayStation 5 Digital Edition Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

PlayStation 5 Digital Edition sürümü, bu ay içerisinde Türkiye'de satışa çıkacak. İşte PS5 Digital Edition fiyatı...

Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, hala stok sorunu nedeniyle eleştiriliyor.

Şu anda Sony'nin açıkladığı 8 bin 299 TL'lik fiyatla PS5 almak oldukça zor. Çünkü oyun konsolunu 10 bin liranın altında satan hiçbir satıcı bulunmuyor.

PLAYSTATION 5 DİJİTAL SÜRÜM GELİYOR

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkmıştı. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabiliyor, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi yok ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanıyor. (Digital Edition)

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar, disk girişi olmayan sürümünün fiyatı ise 399 dolar olarak açıklanmıştı.

Sony, PlayStation 5 Digital Edition sürümünün Türkiye fiyatını ise 5 bin 999 TL olarak açıkladı.

Bu sürüme sahip kullanıcılar, oynamak istedikleri oyunları PlayStation Store üzerinden indirmek zorunda. Çünkü konsolda herhangi bir disk girişi olmayacak.

Şubat ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkacak PlayStation 5 Digital Edition sürümünün de çok kısa süre içinde tükenip karaborsaya düşmesi oldukça muhtemel.