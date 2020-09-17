PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı: İşte PS5 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında tüm detaylar

PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı: İşte PS5 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında tüm detaylar

PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi Sony tarafından resmen duyuruldu. İşte PS5 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında tüm detaylar ve PlayStation 5'in tüm özellikleri.

PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi oyunseverler tarafından haftalardır merak edilirken, Sony daha fazla beklemeye gerek yok dedi ve PS5 fiyatı ve çıkış tarihini resmen açıkladı.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında PS5 fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in fiyatı ile ilgili artık resmi açıklama yapıldı.

PLAYSTATION PS5 FİYATI

Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar, disk girişi olmayan sürümünün fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

PLAYSTATION PS5 ÇIKIŞ TARİHİ

ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan PS5 hayranları konsolla 12 Kasım tarihinde ulaşabilecek.

Dünyanın geri kalan ülkelerinde PS5 çıkış tarihi ise 19 Kasım olarak açıklandı.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ