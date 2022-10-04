PlayStation 5, iki yıl aranın ardından kırıldı

Hackerlar, iki yıl aranın ardından Sony PlayStation 5 oyun konsolunu kırmayı başardı.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa sunulmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, iki yıl aranın ardından kırıldı.

SpecterDev adlı PlayStation korsanı, PlayStation 5'in yazılımını kırmayı başardığını söyleyerek Github üzerinden kırılan dosyaları paylaştı.

Güvenlik açığını kullandı

Bir web tarayıcısı motorundaki güvenlik açığından faydalanarak sistem sürümü 4.03’e kadar tüm PS5 konsollarına tam erişim sağlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, kırılan sürümün çok sağlıklı çalışmadığı ve oyunlarda sorun çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

Sony, düzenli ürün yazılımı güncellemeleriyle genellikle olası korsanlık ve konsollarının istismarlarını sıkı bir şekilde koruyor. Ancak şirket, yine de hackerları engellemeyi başaramıyor.