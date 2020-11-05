PlayStation 5 oyun kolu DualSense'in Türkiye fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan PlayStation 5 Türkiye fiyatından sonra şimdi de konsolun kontrolcüsü DualSense'in fiyatı açıklandı. Ancak oyun kolunun fiyatı, kullanıcıları pek de memnun etmeyecek.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım'dan itibaren 8 bin 299 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki oyunseverlerle buluşacak.

PlayStation 5'in fiyatı kadar, DualSense isimli oyun kolunun fiyatı da merak ediliyordu. Ülkemizde ön siparişe açılan DualSense'in fiyatı, oyunseverleri pek de menun etmeyecek.

DUALSENSE TÜRKİYE FİYATI

Yurt dışı fiyatı 70 euro olan PS5 oyun kolu DualSense'in Türkiye'deki ön sipariş fiyatı 1099 TL olarak açıklandı.

DualSense ile birlikte bazı PS5 ekipmanlarının fiyatları da belli oldu. Buna göre yurt dışı fiyatı 60 euro olan HD Kamera 949 TL, yurt dışı fiyatı 30 euro olan kumanda ise 479 TL'den satışa çıktı.

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