- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları belli oldu
PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları belli oldu
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 16:48
Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.
11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Sony yetkilileri, yeni konsolun PS4'ten çok daha iyi bir çıkış yapacağını tahmin ediyor.
OYUNLAR OLDUKÇA PAHALI
Ancak ülkemizde satılacak PS5 oyunları gelince, oyunseverler pek de memnun olmayacak. Yeni PlayStation Store’un bazı kullanıcıların erişimine açılmasıyla birlikte, PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları da ortaya çıkmış oldu.
FİYATI BELLİ OLAN PS5 OYUNLARI
Şimdiden Türkiye fiyatları belli olan PlayStation 5 oyunları şu şekilde:
- Demon's Souls Remake: 619 TL
- Demon's Souls Remake Deluxe: 779 TL
- Destruction AllStars: 619 TL
- Destruction AllStars Deluxe: 699 TL
- Spider-Man: Miles Morales. 459 TL
- Spider-Man: Miles Morales Ultimate. 619 TL
- Sackboy: A Big Adventure. 539 TL
- Sackboy: A Big Adventure Deluxe. 699 TL
- Godfall 569: TL
- Godfall Deluxe: 709 TL
- Godfall Ascended: 799 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War: 569 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate: 669 TL
- Assassin's Creed Valhalla: 499 TL
- Assassin's Creed Valhalla Gold: 599 TL
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate: 649 TL
- Far Cry 6: 499 TL
- Far Cry 6 Gold: 599 TL
- Far Cry 6 Ultimate: 649 TL
- Hitman 3: 499 TL
- Hitman 3 Deluxe: 639 TL
- Watch Dogs: Legion: 499 TL
- Watch Dogs: Legion Gold: 599 TL
- Watch Dogs: Legion Ultimate: 649 TL
PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI
Sony PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.
PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.
Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.