PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları belli oldu

Sony'nin yeni PlayStation Store'u erişime açmaya başlamasıyla birlikte PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları da ortaya çıktı. Ancak bu fiyatlar, oyunseverleri hiç de memnun etmeyecek.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Sony yetkilileri, yeni konsolun PS4'ten çok daha iyi bir çıkış yapacağını tahmin ediyor.

OYUNLAR OLDUKÇA PAHALI

Ancak ülkemizde satılacak PS5 oyunları gelince, oyunseverler pek de memnun olmayacak. Yeni PlayStation Store’un bazı kullanıcıların erişimine açılmasıyla birlikte, PlayStation 5 oyunlarının Türkiye fiyatları da ortaya çıkmış oldu.





FİYATI BELLİ OLAN PS5 OYUNLARI

Şimdiden Türkiye fiyatları belli olan PlayStation 5 oyunları şu şekilde:

Demon's Souls Remake: 619 TL

Demon's Souls Remake Deluxe: 779 TL

Destruction AllStars: 619 TL

Destruction AllStars Deluxe: 699 TL

Spider-Man: Miles Morales. 459 TL

Spider-Man: Miles Morales Ultimate. 619 TL

Sackboy: A Big Adventure. 539 TL

Sackboy: A Big Adventure Deluxe. 699 TL

Godfall 569: TL

Godfall Deluxe: 709 TL

Godfall Ascended: 799 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War: 569 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate: 669 TL

Assassin's Creed Valhalla: 499 TL

Assassin's Creed Valhalla Gold: 599 TL

Assassin's Creed Valhalla Ultimate: 649 TL

Far Cry 6: 499 TL

Far Cry 6 Gold: 599 TL

Far Cry 6 Ultimate: 649 TL

Hitman 3: 499 TL

Hitman 3 Deluxe: 639 TL

Watch Dogs: Legion: 499 TL

Watch Dogs: Legion Gold: 599 TL

Watch Dogs: Legion Ultimate: 649 TL

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

Sony PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.