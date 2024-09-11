PlayStation 5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

Sony'nin 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve oldukça ilgi gördü.
İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçti.
PLAYSTATION 5 PRO TANITILDI
Sony, dün akşam düzenlediği etkinlikte PlayStation 5 Pro modelini resmi olarak tanıttı.
PS5 Pro, selefine göre önemli donanım geliştirmeleriyle geliyor. Yeni nesil işlemci ve grafik kartı sayesinde oyunlar daha yüksek çözünürlükte, daha yüksek kare hızlarında ve daha gerçekçi görsellerle çalışacak.
Özellikle 4K çözünürlükte oyun oynayanlar için büyük bir fark yaratacak olan PS5 Pro, ışın izleme teknolojisi sayesinde de oyunlara daha gerçekçi bir atmosfer katacak.
PS5 PRO ÖZELLİKLERİ
8K çözünürlük desteğiyle oyunlarda daha önce hiç görülmemiş bir netlik ve detay seviyesi sunacak olan PS5 Pro, oyuncuları görsel bir şölene davet ediyor
Işın izleme teknolojisi sayesinde ise oyun dünyaları daha gerçekçi ve etkileyici hale gelecek. Gölge ve ışık etkileri, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi oyunlara yansıyacak ve oyuncuları oyun dünyasının içine çekecek.
AMD Ryzen Zen 4 işlemci ve RDNA 3 GPU ikilisi, PS5 Pro'ya güç katacak. Bu güçlü donanım sayesinde oyunlar daha akıcı bir şekilde çalışacak ve 120 FPS desteğiyle oyuncular daha hızlı ve dinamik bir oyun deneyimine kavuşacak.
PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi ise daha yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler sunarak görsel kaliteyi bir üst seviyeye taşıyacak.
İşlemci: x86-64-AMD Ryzen Zen4 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı 3.85GHz
Grafik İşlemci: 2,18 GHz 60 CU, AMD Radeon RDNA 3 mimarisi
RAM: 16Gbps GDDR6
Bellek bant genişliği: 576Gbps
Teraflop: 33,5
Bellek: 13,7GB
Depolama: 1 TB
PS5 PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ
PS5 Pro'nun fiyatı Avrupa için 799 euro, ABD için 699 dolar olarak açıklandı. Yeni oyun konsolu, 7 Kasım'da satışta olacak.
PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmasa da güncel kur üzerinden hesaplarsak, vergilerle birlikte fiyatın yaklaşık 40 bin TL civarında olması bekleniyor.
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