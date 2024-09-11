PlayStation 5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi Sony, uzun zamandır beklenen PlayStation 5 modelini görücüye çıkardı. Yeni oyun konsolunun fiyatına ve çıkış tarihine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Sony'nin 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve oldukça ilgi gördü.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçti.

PLAYSTATION 5 PRO TANITILDI

Sony, dün akşam düzenlediği etkinlikte PlayStation 5 Pro modelini resmi olarak tanıttı.

PS5 Pro, selefine göre önemli donanım geliştirmeleriyle geliyor. Yeni nesil işlemci ve grafik kartı sayesinde oyunlar daha yüksek çözünürlükte, daha yüksek kare hızlarında ve daha gerçekçi görsellerle çalışacak.

Özellikle 4K çözünürlükte oyun oynayanlar için büyük bir fark yaratacak olan PS5 Pro, ışın izleme teknolojisi sayesinde de oyunlara daha gerçekçi bir atmosfer katacak.

PS5 PRO ÖZELLİKLERİ

8K çözünürlük desteğiyle oyunlarda daha önce hiç görülmemiş bir netlik ve detay seviyesi sunacak olan PS5 Pro, oyuncuları görsel bir şölene davet ediyor

Işın izleme teknolojisi sayesinde ise oyun dünyaları daha gerçekçi ve etkileyici hale gelecek. Gölge ve ışık etkileri, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi oyunlara yansıyacak ve oyuncuları oyun dünyasının içine çekecek.

AMD Ryzen Zen 4 işlemci ve RDNA 3 GPU ikilisi, PS5 Pro'ya güç katacak. Bu güçlü donanım sayesinde oyunlar daha akıcı bir şekilde çalışacak ve 120 FPS desteğiyle oyuncular daha hızlı ve dinamik bir oyun deneyimine kavuşacak.

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) teknolojisi ise daha yüksek çözünürlüklü ve net görüntüler sunarak görsel kaliteyi bir üst seviyeye taşıyacak.

İşlemci: x86-64-AMD Ryzen Zen4 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı 3.85GHz

Grafik İşlemci: 2,18 GHz 60 CU, AMD Radeon RDNA 3 mimarisi

RAM: 16Gbps GDDR6

Bellek bant genişliği: 576Gbps

Teraflop: 33,5

Bellek: 13,7GB

Depolama: 1 TB

PS5 PRO FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

PS5 Pro'nun fiyatı Avrupa için 799 euro, ABD için 699 dolar olarak açıklandı. Yeni oyun konsolu, 7 Kasım'da satışta olacak.

PS5 Pro'nun Türkiye fiyatı henüz belli olmasa da güncel kur üzerinden hesaplarsak, vergilerle birlikte fiyatın yaklaşık 40 bin TL civarında olması bekleniyor.