PlayStation 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Sony, merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5'i resmen duyurdu. Gelin konsolun özelliklerine yakından bakalım.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

Bildiğiniz gibi Sony, 4 Haziran'da bir PS5 etkinliği düzenleme kararı almış, ancak ardından ABD'de devam eden olaylar nedeniyle etkinliği 11 Hazirana ertelemişti.

Dün akşam gerçekleşen ve ağırlıklı olarak oyunların tanıtılması beklenilen etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıkladı.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in özellikleri ise şöyle olacak:

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans RAM: 16 GB GDDR6 RAM

16 GB GDDR6 RAM Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı Ses: Tempest 3D

Tempest 3D Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

Işın izleme hızlandırma desteği sayesinde oyunların grafik kalitesinin de oldukça artması bekleniyor. Ayrıca konsolda bulunan Tempest 3D ses desteği, yüzlerce sesi aynı anda verebilecek. Ancak bu özelliğin nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik bilinmiyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI

Sony, etkinlik sırasında genellikle oyunlara yoğunlaştığı için PlayStation 5 fiyatını açıklamadı. Ancak konsolun ülkemizde 6 bin liranın üzerinde bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

Ayrıca oyun konsolunun ne zaman satışa çıkacağı da bilinmiyor. Ancak tanıtılan oyunların bu yıl sonuna doğru satışa çıkacağını düşünürsek, konsolun da yıl sonuna doğru raflardaki yerini alabileceğini söyleyebiliriz.