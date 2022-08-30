PlayStation 5 Türkiye fiyatlarına zam geldi

Sony, Avrupa dahil dünyanın pek çok bölgesinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatlarına zam yapmıştı. Söz konusu zamdan, ülkemizdeki PS5'ler de nasibini aldı.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda dolar kurunun sert yükselmesi nedeniyle ülkemizde satılan birçok elektronik ürüne ciddi zamlar gelmişti.

Dolardaki artışa rağmen, uzun süredir PlayStation 5 fiyatına zam yapmayan şirket, ülkemizdeki ilk zammını geçtiğimiz mart ayında yapmış ve PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye yükselmişti.

PS5 Türkiye fiyatına bir zam daha

Sony, Avrupa dahil dünyanın pek çok bölgesinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatlarına zam yaptığını açıklamıştı. Birkaç gün sonra ile ülkemizdeki konsolların da fiyatı arttı.

Sony Türkiye, küresel PlayStation 5 zammının ardından Türkiye'deki önerilen satış fiyatına yansıyacak zamları açıkladı.

PS5 Türkiye fiyatları nasıl değişti

PlayStation 5’e Avrupa pazarında gelen zamla birlikte konsolun Digital Edition modelinin fiyatı 399,99 eurodan 449,99 euroya; Ultra HD Blu-ray modeli ise 499,99 eurodan 549,99 euroya yükseldi.

Türkiye'de ise PlayStation 5 diskli sürümün fiyatı 11 bin 999 TL'den 13 bin 199 TL'ye yükseldi. PlayStation 5 dijital sürümün fiyatı ise 9 bin 999 TL'den 11 bin 999 TL'ye çıktı.

Öte yandan, ülkemizde aylardır karaborsada olan PlayStation 5'i mevcut satış fiyatıyla bulmak imkansız.

Şu anda oyun konsolu, birçok alışveriş sitesinde 17 bin lira civarında satışa sunuluyor. Ancak bu satışların hiçbiri, Sony'nin resmi fiyatına uymuyor.

Bu nedenle, yapılan zammın ardından ülkemizdeki PS5 fiyatları 18 bin TL seviyesine kadar dayanabilir.