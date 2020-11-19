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- PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı: İşte PS5 fiyatı ve tüm özellikleri
PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı: İşte PS5 fiyatı ve tüm özellikleri
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 11:25
- Güncelleme : 19.11.2020 - 12:07
PlayStation 5, Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkmıştı. Microsoft'un Xbox konsolu ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlan PS5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluştu.
Bugünden itibaren resmi satış kanallarından satın alabileceğiniz PlayStation 5, önümüzdeki günlerde satış ağını daha da genişletecek.
PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI
PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.
PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.
Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.
PS5 OYUN FİYATLARI
Şimdiden Türkiye fiyatları belli olan PlayStation 5 oyunları şu şekilde:
- Demon's Souls Remake: 619 TL
- Demon's Souls Remake Deluxe: 779 TL
- Destruction AllStars: 619 TL
- Destruction AllStars Deluxe: 699 TL
- Spider-Man: Miles Morales. 459 TL
- Spider-Man: Miles Morales Ultimate. 619 TL
- Sackboy: A Big Adventure. 539 TL
- Sackboy: A Big Adventure Deluxe. 699 TL
- Godfall 569: TL
- Godfall Deluxe: 709 TL
- Godfall Ascended: 799 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War: 569 TL
- Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate: 669 TL
- Assassin's Creed Valhalla: 499 TL
- Assassin's Creed Valhalla Gold: 599 TL
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate: 649 TL
- Far Cry 6: 499 TL
- Far Cry 6 Gold: 599 TL
- Far Cry 6 Ultimate: 649 TL
- Hitman 3: 499 TL
- Hitman 3 Deluxe: 639 TL
- Watch Dogs: Legion: 499 TL
- Watch Dogs: Legion Gold: 599 TL
- Watch Dogs: Legion Ultimate: 649 TL
DUALSENSE TÜRKİYE FİYATI
PlayStation 5'in fiyatı kadar, DualSense isimli oyun kolunun fiyatı da merak ediliyordu. Ülkemizde ön siparişe açılan DualSense'in fiyatı, oyunseverleri pek de menun etmeyecek
Yurt dışı fiyatı 70 euro olan PS5 oyun kolu DualSense'in Türkiye'deki fiyatı 1099 TL olarak açıklandı.
DualSense ile birlikte bazı PS5 ekipmanlarının fiyatları da belli oldu. Buna göre yurt dışı fiyatı 60 euro olan HD Kamera 949 TL, yurt dışı fiyatı 30 euro olan kumanda ise 479 TL'den satışa çıktı.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
- Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
- RAM: 16 GB GDDR6 RAM
- Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
- Ses: Tempest 3D
- Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
- Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)
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