PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı: İşte PS5 fiyatı ve tüm özellikleri

PlayStation 5 Türkiye'de satışa çıktı: İşte PS5 fiyatı ve tüm özellikleri

PlayStation 5 (PS5), bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunuldu. Yeni oyun konsolu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. İşte PS5 fiyatı ve tüm özellikleri.

PlayStation 5, Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkmıştı. Microsoft'un Xbox konsolu ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlan PS5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluştu.

Bugünden itibaren resmi satış kanallarından satın alabileceğiniz PlayStation 5, önümüzdeki günlerde satış ağını daha da genişletecek.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

PS5 OYUN FİYATLARI

Şimdiden Türkiye fiyatları belli olan PlayStation 5 oyunları şu şekilde:

Demon's Souls Remake: 619 TL

Demon's Souls Remake Deluxe: 779 TL

Destruction AllStars: 619 TL

Destruction AllStars Deluxe: 699 TL

Spider-Man: Miles Morales. 459 TL

Spider-Man: Miles Morales Ultimate. 619 TL

Sackboy: A Big Adventure. 539 TL

Sackboy: A Big Adventure Deluxe. 699 TL

Godfall 569: TL

Godfall Deluxe: 709 TL

Godfall Ascended: 799 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War: 569 TL

Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimate: 669 TL

Assassin's Creed Valhalla: 499 TL

Assassin's Creed Valhalla Gold: 599 TL

Assassin's Creed Valhalla Ultimate: 649 TL

Far Cry 6: 499 TL

Far Cry 6 Gold: 599 TL

Far Cry 6 Ultimate: 649 TL

Hitman 3: 499 TL

Hitman 3 Deluxe: 639 TL

Watch Dogs: Legion: 499 TL

Watch Dogs: Legion Gold: 599 TL

Watch Dogs: Legion Ultimate: 649 TL

DUALSENSE TÜRKİYE FİYATI

PlayStation 5'in fiyatı kadar, DualSense isimli oyun kolunun fiyatı da merak ediliyordu. Ülkemizde ön siparişe açılan DualSense'in fiyatı, oyunseverleri pek de menun etmeyecek

Yurt dışı fiyatı 70 euro olan PS5 oyun kolu DualSense'in Türkiye'deki fiyatı 1099 TL olarak açıklandı.

DualSense ile birlikte bazı PS5 ekipmanlarının fiyatları da belli oldu. Buna göre yurt dışı fiyatı 60 euro olan HD Kamera 949 TL, yurt dışı fiyatı 30 euro olan kumanda ise 479 TL'den satışa çıktı.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

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