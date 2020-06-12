PlayStation 5'e geleceği kesinleşen 67 oyun

Sony'nin tanıttığı PlayStation 5'e gelmesi kesinleşen 67 oyunu sizler için listeledik.

Sony, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte merakle beklenen PlayStation 5'i tanıttı.

İki farklı sürümle karşımıza çıkacak PlayStation 5'in birinci sürümü, oyunları disk takıp oynamanıza izin verirken, ikinci sürüm ise tamamen disksiz bir tasarıma sahip. Bu sürümde oyuncular, oyunları yalnızca internet üzerinden indirip oynayabilecek.

Dün akşam gerçekleşen etkinlik sırasında, konsola gelecek bazı yeni oyunlar da tanıtıldı. Daha önce tanıtılan oyunlarla birlikte PlayStation 5'e gelecek oyunların sayısı 67'ye yükseldi.

PLAYSTATION 5'E GELECEK 67 OYUN

Dün akşamki etkinlik ile birlikte PlayStation 5'e gelecek 67 oyun belli oldu. Bu oyunlardan bazıları var olan oyunların güncelleştirilmiş sürümü iken, bazı oyunlar ise ilk defa oyunseverlerle buluşacak.

İşte oyunların tam listesi:

Madden NFL 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Marvel's Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Kena Bridge of Spirits

Goodbye Volcano High

Oddworld Soulstorm

Ghostwire: Tokyo

JETT The Far Shore​

Solar Ash​

Oddworld Soulstorm

Ghostwire: Tokyo

JETT The Far Shore

Godfall

Solar Ash

Hitman III

New

Astro's Playroom

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsmax

Demon's Souls

Deathloop​

Resident Evil Village

Pragmata

PlayStation 5'in yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle bu listeye ileride yeni oyunların ekleneceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.