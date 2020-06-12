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- PlayStation 5'e geleceği kesinleşen 67 oyun
PlayStation 5'e geleceği kesinleşen 67 oyun
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 10:25
Sony, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte merakle beklenen PlayStation 5'i tanıttı.
İki farklı sürümle karşımıza çıkacak PlayStation 5'in birinci sürümü, oyunları disk takıp oynamanıza izin verirken, ikinci sürüm ise tamamen disksiz bir tasarıma sahip. Bu sürümde oyuncular, oyunları yalnızca internet üzerinden indirip oynayabilecek.
Dün akşam gerçekleşen etkinlik sırasında, konsola gelecek bazı yeni oyunlar da tanıtıldı. Daha önce tanıtılan oyunlarla birlikte PlayStation 5'e gelecek oyunların sayısı 67'ye yükseldi.
PLAYSTATION 5'E GELECEK 67 OYUN
Dün akşamki etkinlik ile birlikte PlayStation 5'e gelecek 67 oyun belli oldu. Bu oyunlardan bazıları var olan oyunların güncelleştirilmiş sürümü iken, bazı oyunlar ise ilk defa oyunseverlerle buluşacak.
İşte oyunların tam listesi:
- Madden NFL 21
- EA Sports NHL 21
- Moonray
- Gothic Remake
- MicroMan
- Nith’O Infinity Reborn
- Observer System Redux
- Path of Exile 2
- Outriders
- PsyHotel
- Quantum Error
- Rainbow Six Quarantine
- Rainbow Six Siege
- Redo! Enhanced Edition
- A Rat’s Quest: The Way Back Home
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield 6
- Chorus
- Cygni All Guns Blazing
- Dauntless
- DiRT 5
- Dragon Age 4
- Dying Light 2
- FIFA 21
- Godfall
- Gods & Monster
- Scarlet Nexus
- Sniper Elite 5
- Soulborn
- Starfield
- The Elder Scrolls 6
- The Lord of the Rings Gollum
- The Sims 5
- Ultimate Fishing Simulator 2
- Vampire The Masquerade Bloodlines 2
- Warframe
- Watch Dogs Legion
- WRC 9
- Marvel's Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- Sackboy A Big Adventure
- Destruction All Stars
- Kena Bridge of Spirits
- Goodbye Volcano High
- Oddworld Soulstorm
- Ghostwire: Tokyo
- JETT The Far Shore
- Solar Ash
- Oddworld Soulstorm
- Ghostwire: Tokyo
- JETT The Far Shore
- Godfall
- Solar Ash
- Hitman III
- New
- Astro's Playroom
- Little Devil Inside
- NBA 2K21
- Bugsmax
- Demon's Souls
- Deathloop
- Resident Evil Village
- Pragmata
PlayStation 5'in yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle bu listeye ileride yeni oyunların ekleneceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
Instagram: @eshteknoloji