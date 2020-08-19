PlayStation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı

Yeni nesil oyun konsollarıyla ilgili sızıntılarıyla ön plana çıkan Roberto Serrano, PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini Twitter üzerinden açıkladı.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in fiyatı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Şimdiye dek PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili Sony cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak oyun konsollarıyla ilgili güvenilir sızıntılarıyla ünlenen Roberto Serrano, PlayStation 5'in 13 Kasim'da satışa çıkacağını ve fiyatının 399 eurodan başlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarından bir tanesi, PlayStation 5'i 7 bin 999 satış fiyatıyla listelemişti.





Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

Roberto Serrano'nun açıkladığı fiyat ise konsolun disk takılmayan (digital edition) sürümüne ait. Bu nedenle PlayStation 5'in disk girişi olan sürümünün 499 eurodan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ