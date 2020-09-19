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- PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunlar belli oldu
PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunlar belli oldu
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 11:42
PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi oyunseverler tarafından haftalardır merak edilirken, Sony fiyatların 399 dolar ve 499 dolar olacağını açıklamıştı.
PS5 hakkında bir diğer merak edilen konu ise konsolun hangi oyunlara destek vereceğiydi.
PS5'İN DESTEKLEMEYECEĞİ OYUNLAR
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation 5'in PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını desteklemeyeceğini doğruladı. Ancak yeni oyun konsolunun, PlayStation 4 (PS4) için geliştirilen tüm oyunları destekleyeceği açıklandı.
Sony, daha önce yaptığı açıklamada 19 Kasım’da satışa çıkacak yeni oyun konsolunun PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını söylemişti.
PLAYSTATION 5 OYUNLARI PAHALI OACAK
Sony, PlayStation 5 için piyasaya sürülecek oyunların daha pahalı olacağını resmen açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamalara göre, yeni çıkacak oyunların fiyatları 70 dolara kadar çıkabilecek.
Sony tarafından yapılan açıklamalara göre; Demon's Souls, Destruction All Starsve Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition gibi oyunların her biri 69.99 dolardan satışa çıkacak.
Fiyatı kesinleşen PlayStation 5 oyunları ise şu şekilde:
- Demon’s Souls – 69.99 dolar
- Destruction All Stars – 69.99 dolar
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 49.99 dolar
- Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition – 69.99 dolar
- Sackboy A Big Adventure – 59.99 dolar