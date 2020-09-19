PlayStation 5’in desteklemeyeceği oyunlar belli oldu

Sony, önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek PlayStation 5'in (PS5) desteklemeyeceği oyunları açıkladı. İşte PlayStation 5'te oynanabilecek ve oynanamayacak oyunlar.

PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi oyunseverler tarafından haftalardır merak edilirken, Sony fiyatların 399 dolar ve 499 dolar olacağını açıklamıştı.

PS5 hakkında bir diğer merak edilen konu ise konsolun hangi oyunlara destek vereceğiydi.

PS5'İN DESTEKLEMEYECEĞİ OYUNLAR

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation 5'in PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını desteklemeyeceğini doğruladı. Ancak yeni oyun konsolunun, PlayStation 4 (PS4) için geliştirilen tüm oyunları destekleyeceği açıklandı.

Sony, daha önce yaptığı açıklamada 19 Kasım’da satışa çıkacak yeni oyun konsolunun PS4 oyunlarına yüzde 99 oranında geriye dönük uyumlu olacağını söylemişti.



PLAYSTATION 5 OYUNLARI PAHALI OACAK

Sony, PlayStation 5 için piyasaya sürülecek oyunların daha pahalı olacağını resmen açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamalara göre, yeni çıkacak oyunların fiyatları 70 dolara kadar çıkabilecek.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre; Demon's Souls, Destruction All Starsve Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition gibi oyunların her biri 69.99 dolardan satışa çıkacak.

Fiyatı kesinleşen PlayStation 5 oyunları ise şu şekilde: