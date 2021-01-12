PlayStation 5'in dijital sürümü yakında Türkiye'ye geliyor

PlayStation 5'in oyun diski takılamayan ve daha uygun fiyatla gelmesi beklenen dijital sürümü, yakında Türkiye'de satışa çıkacak.

Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, hala stok sorunu nedeniyle eleştiriliyor.

Şu anda Sony'nin açıkladığı 8 bin 299 TL'lik fiyatla PS5 almak oldukça zor. Çünkü oyun konsolunu 10 bin liranın altında satan hiçbir satıcı bulunmuyor.

GÖZLER DİJİTAL SÜRÜMDE

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkmıştı. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabiliyor, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi yok ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanıyor.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar, disk girişi olmayan sürümünün fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı. Haliyle dijital sürümün ülkemizde 100 dolar daha ucuza satılması bekleniyor. Ancak konsolun Türkiye fiyatıyla ilgili henüz bir gelişme yok.

YAKINDA TÜRKİYE'DE SATIŞTA

2021 yılına girmemizle birlikte Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden bazıları, PS5 dijital sürümünü "çok yakında" etiketiyle listelemeye başladı. Ancak ürünün ne zaman stoklara geleceğine dair kesin bir bilgi yok.

Gümrük vergisinin yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürülmesi ile birlikte, PS5 dijital sürümün ülkemizde 6 bin TL civarında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ancak ilk sevkiyatta yaşanan stok sorunları nedeniyle konsolun yine karabosdada fahiş fiyatlarla satışa çıkması muhtemel.