PlayStation 5'in fiyatı Amazon Fransa'da ortaya çıktı

Sony'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı PlayStation 5, Amazon Fransa'nın web sitesinde listelendi.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5, Amazon Fransa'da ortaya çıktı.

Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PLAYSTATION 5 FİYATI

PlayStation 5'in oyun diskleri takılabilen normal sürümü, Amazon Fransa'da 499 euro fiyat etiketiyle listelendi. Herhangi bir disk girişi olmayan ve sadece PlayStation Store aracılığıyla oyun indirebileceğiniz PlayStation 5'in Digital Edition sürümü ise normal sürümden 100 euro daha ucuz olacak.

Bu nedenle PlayStation 5'in Digital Edition sürümünin 399 eurodan satılacağını söyleyebiliriz.

Amazon Fransa'da yer alan bilgilere baktığımızda ise PlayStation 5'in teslimat tarihinin 20 Kasım 2020 olarak planlandığını görüyoruz.



PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

Işın izleme hızlandırma desteği sayesinde oyunların grafik kalitesinin de oldukça artması bekleniyor. Ayrıca konsolda bulunan Tempest 3D ses desteği, yüzlerce sesi aynı anda verebilecek. Ancak bu özelliğin nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik bilinmiyor.