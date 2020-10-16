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- PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünden yeni görüntüler geldi
PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünden yeni görüntüler geldi
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 11:58
- Güncelleme : 16.10.2020 - 11:58
Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.
11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.
Kasım ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen oyun konsolunun arayüzüne ait detaylar, Sony tarafından yayınlandı.
YENİ KONTROL MERKEZİ
Sony'den yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 arayüzünde "Kontrol Merkezi" bulunacak. Bu kontrol merkezi, oyuncuların ulaşmak istediği hemen hemen her şeye hızlı bir erişim sağlayacak.
Kontrol merkezine girmek isteyen oyuncuların, PlayStation 5 kolu DualSense üzerinde bulunan PS5 logolu tuşa basmaları yeterli olacak.
PlayStation 5'in genel arayüz görünümü bu şekilde olacak:
ARAYÜZ OLDUKÇA HIZLI OLACAK
Sony; arayüzde gezinmenin, oyunlar arasında geçiş yapmanın, çevrimiçi oyunlara girmenin ve diğer her şeyin PlayStation 5'te çok hızlı olacağını ifade ediyor.
Aynı zamanda PS5 arayüzünü mümkün olduğunca daha sosyal bir hale getirmeye çalışan şirket, kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
- Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
- RAM: 16 GB GDDR6 RAM
- Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
- Ses: Tempest 3D
- Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
- Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)