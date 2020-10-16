PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünden yeni görüntüler geldi

Sony, PlayStation 5'in kullanıcı arayüzünü ilk kez gösterdi. İşte yeni oyun konsolundaki arayüzün sunduğu özellikler ve yenilikler.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.

Kasım ayı içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen oyun konsolunun arayüzüne ait detaylar, Sony tarafından yayınlandı.

YENİ KONTROL MERKEZİ

Sony'den yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 arayüzünde "Kontrol Merkezi" bulunacak. Bu kontrol merkezi, oyuncuların ulaşmak istediği hemen hemen her şeye hızlı bir erişim sağlayacak.

Kontrol merkezine girmek isteyen oyuncuların, PlayStation 5 kolu DualSense üzerinde bulunan PS5 logolu tuşa basmaları yeterli olacak.

PlayStation 5'in genel arayüz görünümü bu şekilde olacak:





ARAYÜZ OLDUKÇA HIZLI OLACAK

Sony; arayüzde gezinmenin, oyunlar arasında geçiş yapmanın, çevrimiçi oyunlara girmenin ve diğer her şeyin PlayStation 5'te çok hızlı olacağını ifade ediyor.

Aynı zamanda PS5 arayüzünü mümkün olduğunca daha sosyal bir hale getirmeye çalışan şirket, kullanıcı deneyimini artırmayı amaçlıyor.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ