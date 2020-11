PlayStation 5'in oyun yükleme süreleri belli oldu

Özellikle SSD'si ile çoğu geliştirici ve oyuncunun beğenisini kazanan PlayStation 5'in, oyunlardaki yükleme süreleri test edildi. İşte ilk sonuçlar.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım'dan itibaren 8 bin 299 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki oyunseverlerle buluşacak.

Oyun konsolunun piyasaya çıkma tarihine kısa bir süre kala, oyun yükleme süreleri ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Özellikle SSD'si ile çoğu geliştirici ve oyuncunun beğenisini kazanan PlayStation 5, yükleme süreleri ile herkesi mutlu edecek gibi görünüyor.

PLAYSTATION 5 OYUN YÜKLEME SÜRELERİ

Kotaku tarafından yapılan testler, oyunların PlayStation menüsündeki logosuna basıldıktan sonra, oyunun oynanabilir kısmının ekrana gelmesine kadar geçen süreyi kapsıyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PlayStation 4: 1:22.32

PlayStation 5: 15.75

Bugsnax

PlayStation 4: 40.34

PlayStation 5: 12.80

Red Dead Redemption 2

PlayStation 4: 2:22.37

PlayStation 5: 1:20.33

Bloodborne

PlayStation 4: 54.96

PlayStation 5: 29.33

The Witcher 3: Wild Hunt

PlayStation 4: 1:18.85

PlayStation 5: 46.88

Xbox One S: 1:41.63

Xbox Series S: 47.03

Xbox Series X: 50.08

Borderlands 3

PlayStation 4: 3:41.57

PlayStation 5: 1:20.70

The Last of Us Part II

P layStation 4: 1:59.80

PlayStation 5: 1:22.74

Ghost of Tsushima

PlayStation 4: 1:09.97

PlayStation 5: 1:03.20

Instagram: @eshteknoloji