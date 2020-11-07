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- PlayStation 5'in oyun yükleme süreleri belli oldu
PlayStation 5'in oyun yükleme süreleri belli oldu
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 12:24
- Güncelleme : 07.11.2020 - 12:25
Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.
11 Haziran'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım'dan itibaren 8 bin 299 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki oyunseverlerle buluşacak.
Oyun konsolunun piyasaya çıkma tarihine kısa bir süre kala, oyun yükleme süreleri ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.
Özellikle SSD'si ile çoğu geliştirici ve oyuncunun beğenisini kazanan PlayStation 5, yükleme süreleri ile herkesi mutlu edecek gibi görünüyor.
PLAYSTATION 5 OYUN YÜKLEME SÜRELERİ
Kotaku tarafından yapılan testler, oyunların PlayStation menüsündeki logosuna basıldıktan sonra, oyunun oynanabilir kısmının ekrana gelmesine kadar geçen süreyi kapsıyor.
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- PlayStation 4: 1:22.32
- PlayStation 5: 15.75
Bugsnax
- PlayStation 4: 40.34
- PlayStation 5: 12.80
Red Dead Redemption 2
- PlayStation 4: 2:22.37
- PlayStation 5: 1:20.33
Bloodborne
- PlayStation 4: 54.96
- PlayStation 5: 29.33
The Witcher 3: Wild Hunt
- PlayStation 4: 1:18.85
- PlayStation 5: 46.88
- Xbox One S: 1:41.63
- Xbox Series S: 47.03
- Xbox Series X: 50.08
Borderlands 3
- PlayStation 4: 3:41.57
- PlayStation 5: 1:20.70
The Last of Us Part II
- PlayStation 4: 1:59.80
- PlayStation 5: 1:22.74
Ghost of Tsushima
- PlayStation 4: 1:09.97
- PlayStation 5: 1:03.20
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