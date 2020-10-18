PlayStation 5'in satış rakamları konsol savaşlarını kökten bitirebilir

Analistlere göre PlayStation 5, yüz milyonlarca satış adedine ulaşarak konsol savaşlarında rekabeti bitirecek ve açık ara yarışı önde götürecek.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Sony yetkilileri, yeni konsolun PS4'ten çok daha iyi bir çıkış yapacağını tahmin ediyor.

Japonya merkezli Rakuten Securities Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden analistler, PlayStation 5 konsolunun uzun vadedeki satış rakamları ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Yapılan paylaşıma göre Sony, PlayStation 5 ile önümüzdeki yıllarda etkileyici bir başarı yakalayacak.

PLAYSTATION 5 PİYASAYI ELE GEÇİRECEK

Analist Nario Imanaka'ya göre PS5, e-spor sektöründe oldukça fazla tercih edilecek ve bilgisayarların yerini alacak. Ayrıca analist, önümüzdeki 6 yıl içinde PlayStation 5'in 300 milyon adede kadar satabileceğini belirtiyor.

Analistlerin yayınladığı bir makaleye göre bununla da yetinmeyen Sony, PS5 ile 700 milyon adet satış rakamına bile ulaşabilir. Bu da Sony'nin Microsoft Xbox ve Nintendo ile girdiği rekabeti tamamen bitirebileceği anlamına geliyor.

Analistlerin PS5 için yaptıkları satış tahmini şimdilik kulağa biraz abartılı geliyor. Bu nedenle gerçek satış rakamlarını, ancak önümüzdeki yıllarda görebileceğiz.



PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

Sony PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.