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    PlayStation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu: İşte PS5 fiyatı ve donanımı ile ilgili tüm detaylar

    Yeni çıkacak olan PlayStation 5, dünyada birçok oyunsever tarafından heyecanla bekleniyor. İşte merakla beklenen PlayStation 5 Türkiye fiyatı ve konsolun tüm özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 15:00
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    PlayStation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu: İşte PS5 fiyatı ve donanımı ile ilgili tüm detaylar

    Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

    11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı.

    PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi oyunseverler tarafından haftalardır merak edilirken, Sony daha fazla beklemeye gerek yok dedi ve PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihini resmen açıkladı.

    ps5

    PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

    Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

    PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı. PlayStation Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye'deki PlayStation 5 fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

    Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

    ps5

    PLAYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ

    ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de bulunan PlayStation 5 hayranları konsola 12 Kasım tarihinde ulaşabilecek. Dünyanın geri kalan ülkelerinde ve Türkiye'de ise PS5 çıkış tarihi 19 Kasım olarak açıklandı.

    PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

    • İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
    • Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
    • RAM: 16 GB GDDR6 RAM
    • Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
    • Ses: Tempest 3D
    • Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
    • Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

    ps5

    Instagram: @eshteknoloji

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