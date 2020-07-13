PlayStation 5'in Türkiye fiyatı, ülkemizdeki bir teknoloji mağazasında listelendi.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarından bir tanesi, PlayStation 5'i 7 bin 999 satış fiyatıyla listeledi. PlayStation 5'in yurt dışında 500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

Türkiye'de listelenen fiyat ise konsolun disk takılabilen sürümüne ait. Bu nedenle PlayStation 5'in disk girişi olmayan sürümünün, 800 lira civarında daha ucuz olmasını bekleyebiliriz.

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz

Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

Işın izleme hızlandırma desteği sayesinde oyunların grafik kalitesinin de oldukça artması bekleniyor. Ayrıca konsolda bulunan Tempest 3D ses desteği, yüzlerce sesi aynı anda verebilecek. Ancak bu özelliğin nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik bilinmiyor.