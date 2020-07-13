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- PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ortaya çıktı
PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 12:16
Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.
11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte Sony, PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını resmen açıklamıştı. Her ne kadar Sony, etkinlik sırasında fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgilere yer vermese de PlayStation 5'in Türkiye fiyatı ortaya çıktı.
PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI
Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarından bir tanesi, PlayStation 5'i 7 bin 999 satış fiyatıyla listeledi. PlayStation 5'in yurt dışında 500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.
Türkiye'de listelenen fiyat ise konsolun disk takılabilen sürümüne ait. Bu nedenle PlayStation 5'in disk girişi olmayan sürümünün, 800 lira civarında daha ucuz olmasını bekleyebiliriz.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
- Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
- RAM: 16 GB GDDR6 RAM
- Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
- Ses: Tempest 3D
- Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
- Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)
Işın izleme hızlandırma desteği sayesinde oyunların grafik kalitesinin de oldukça artması bekleniyor. Ayrıca konsolda bulunan Tempest 3D ses desteği, yüzlerce sesi aynı anda verebilecek. Ancak bu özelliğin nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik bilinmiyor.