PlayStation 5'in yeniden stoklara geleceği tarih ortaya çıktı

Sony, PlayStation 5 stok durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, oyun konsolu için büyük sevkiyat tarihlerini duyurdu.

Yakın zamanda çıkan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in, çıktığı an itibari ile stokları tükenmiş durumda. Bu da herkesin aklına “PlayStation 5 stoklara ne zaman gelecek?” sorusunu getiriyor. Bu soru sadece Türkiye’de değil tüm dünyadaki oyunseverler tarafından da soruluyor.

Çünkü sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde PS5’e oldukça yoğun bir talep var ve stoklar tükenmiş durumda.

2021 yılı ile birlikte artık sevenlerini mağdur etmek istemeyen Sony, büyük bir PlayStation 5 sevkiyatını başlatmak üzere. Sony'den gelen bilgilere göre Japon şirket, bu ay içinde stok sorununu bir nebze olsun ortadan kaldırmak istiyor.





PS5 STOKLARA NE ZAMAN GELECEK

Satışa çıktığı ilk günden bu yana oyuncuların ilgisini çeken konsol, karaborsaya düşerek fahiş fiyatlarla satışa sunulmuştu. Ancak gelen bilgilere göre Sony, 7 Ocak tarihinden itibaren üçüncü büyük sevkiyatla mağazalara PlayStation 5 konsollarını ulaştıracak.

Özellikle 7 Ocak ve 12 Ocak tarihleri arasında yapılacağı belirtilen üçüncü sevkiyat için herhangi bir ülke bilgisi verilmedi. Ancak iddialara göre bu sevkiyat, Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde gerçekleşecek.





PS5 TÜRKİYE STOKLARINA GELECEK Mİ

Her ne kadar gerçekleşecek sevkiyatın Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerine yapılacağı belirtilse de ülke ismi paylaşılmıyor. Ancak yine de beklenen sevkiyatın, yukarıdaki tarihler arasında ülkemizde olmasını bekleyebiliriz.

Satışa çıktığı ilk 4 haftada 3.5 milyon adet satarak PlayStation tarihinin rekorunu elinde bulunduran PlayStation 5, stoklara gelse bile hızla tükenecektir. Bu nedenle belirttiğimiz tarihler arasında elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

