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    PlayStation 6 hakkında yeni bilgiler geldi

    Sony'nin PlayStation 6 oyun konsolu için olası çıkış tarihi iddiaları ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:08
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    PlayStation 6 hakkında yeni bilgiler geldi

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

    Öte yandan şirket, şimdiden PlayStation 6 için çalışmalara başlamış durumda. Çip üreticisi AMD, Xbox ve PlayStation için çipler üreten ekip için mühendis arayışlarına başladı.

    Bazı oyuncular, Sony'nin yeni nesil PlayStation üzerinde çalışmalara başlaması için henüz erken olduğu görüşünü dile getirse de Sony, daha önce de benzer yol haritası izlemişti.

    Japon devi, daha önce PlayStation'ın güncel sürümünün yayınlanmasından iki yıl sonra yeni nesil bir cihazın piyasaya sürülmesi için planlar yapmaya başlamıştı.

    playstation 5

    PlayStation 6 ne zaman çıkacak

    Sony'nin bir sonraki PlayStation konsolu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Microsoft-Activision birleşmesi kapsamında yayınlanan bir belgede, yeni PS6 konsolunun en erken 2027 yılında piyasaya sürüleceği görüldü.

    PS6 için net bir tarih bulunmasa da yeni konsol için uzun bir zaman olduğunu ve PS5'nin yıllar boyu üst sıralarda kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. PS5, 2013 yılında piyasaya sürülen PS4’ten tam yedi yıl sonra çıkış yapmıştı.


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