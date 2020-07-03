PlayStation, Facebook reklamlarını durdurdu

PlayStation, nefret içerikli söylemler nedeniyle Facebook platformlarına verdiği tüm reklamları ay sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook hakkında başlatılan reklam boykotu hız kesmeden devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşları, Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasını başlattı ve şimdiye kadar Microsoft ve Coca Cola gibi birçok şirket bu kampanyaya katılarak reklamlarını durdurdu.

PLAYSTATION DA FACEBOOK BOYKOTUNA KATILDI

PlayStation, temmuz ayı sonuna kadar Instagram ve Facebook platformlarına verdiği reklamları tamamen durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "#StopHateForProfit kampanyasını desteklemek için, reklamcılık ve ücretsiz içerik dahil olmak üzere Facebook ve Instagram etkinliğimizi temmuz ayının sonuna kadar küresel olarak askıya aldık." ifadeleri kullanıldı.





Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise , reklam verenlerin temmuz ayından sonra yeniden platforma geri döneceğini ve olaylardan etkilenmediklerini açıklamıştı.