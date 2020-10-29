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    PlayStation Plus abonelerine kasımda ücretsiz olacak oyunlar

    PlayStation Plus abonelerine kasımda ücretsiz olacak oyunlar

    Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların kasım ayında ücretsiz edinebileceği oyunları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 13:20
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:26
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    Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

    Bu abonelik sistemlerinden biri olan  PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

    Sony yaptığı açıklamada, kasım ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı. Buna göre  Middle-earth: Shadow of War, Hollow Knight: Voidheart Edition ve Bugsnax oyunları abonelere ücretsiz sunulacak.

    shadow of war

    2014 yılında piyasaya sürülen Shadow of Mordor'un devamı olan RPG türündeki Middle-earth: Shadow of War, ayno zamanda Steam üzerinden de satın alınabiliyor. PlayStation Plus aboneleri, 3 Kasım'dan itibaren oyuna ücretsiz bir şekilde erişebilecek.

    PlayStation Plus abonelerine sunulan bir diğer oyun Hollow Knight: Voidheart Edition, iki boyutlu bir platform oyunu olarak göze çarpıyor. İlk olarak 2018 yılında yayınlanan oyun, yine 3 Kasım'da abonelere ücretsiz olarak sunulacak.

    oyun

    Son olarak PlayStation 5 lansmanında tanıtılan Bugsnax isimli oyun, PlayStation Plus abonesi olan ve PlayStation 5 konsolunu satın alanlar için 12 Kasım'dan itibaren ücretsiz olacak.

    Ayrıca oyunu bilgisayar platformunda oynamak isteyenler, yine aynı tarihten itibaren Epic Games üzerinden oyunu satın alabilecek.

    bugnax

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