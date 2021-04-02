PlayStation Plus abonelerine nisanda ücretsiz sunulacak oyunlar

Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların nisan ayında ücretsiz edinebileceği oyunları duyurdu.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oluyor.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza imkan sağlıyor.

Sony yaptığı açıklamada, nisan ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

PS PLUS NİSAN AYI OYUNLARI

Days Gone (PS4 ve PS5)

Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)

Oddworld: Soulstorm (PS5)

PS4'ün 429 TL değerindeki sevilen özel yapımlarından olan Days Gone, nisan ayında PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak.

Diğer taraftan platform/aksiyon oyunu Oddworld: New 'n' Tasty'nin devam oyunu olan Oddworld : Soulstorm ise çıkış gününde PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak. Nisan ayı oyunları ise 6 Nisan itibarıyla erişime açılacak.

Bu tarihe kadar mart ayı oyunlarını da ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Mart ayında Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR ve Maquette oyunları ücretsiz dağıtılmıştı.