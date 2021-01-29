PlayStation Plus abonelerine şubatta ücretsiz sunulacak oyunlar

Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların şubat ayında ücretsiz edinebileceği oyunları açıkladı.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Sony yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte şubat ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını açıkladı. Söz konusu oyunlar, 2 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak sunulacak.

İşte PlayStation Plus abonelerinin şubat ayında sahip olabileceği ücretsiz oyunlar:

DESTRUCTION ALLSTARS

Destruction AllStars, yeni bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. PS5 için özel olan oyunda araçları çarpıştırıyorsunuz. Oyun, PS Plus kullanıcıları için 2 Şubat ile 5 Nisan tarihleri arasında oynanabilir olacak.

CONTROL ULTIMATE EDITION

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control, üçüncü şahıs aksiyon-macerada doğaüstü yeteneklerde ustalaşacağınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hem PS4 hem de PS5 uyumluluğu bulunuyor.

CONCRETE GENIE





Sihirli bir boya fırçası aldığınız ve kirli Denska kasabasını eski parlak ve hareketli sahiline döndürdüğünüz Pixelopus oyunu Concrete Genie, PlayStation Plus kapsamında PS4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

2 Şubat itibarıyla sunulacak PlayStation Plus ücretsiz oyunlarını kütüphanenize eklemek için 1 Mart tarihine kadar süreniz olacak.