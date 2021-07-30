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    PlayStation Plus Ağustos 2021 ücretsiz oyunları

    PlayStation Plus Ağustos 2021 ücretsiz oyunları

    PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların ağustos ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 17:09
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    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    Sony yaptığı açıklamada, ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

    PLAYSTATION PLUS AĞUSTOS AYI OYUNLARI

    Daha önce çıkan sızıntılarda olduğu gibi; Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ve Tennis World Tour 2 oyunları bu ay ücretsiz olarak sunulacak.

    Söz konusu oyunlar, 3 Ağustos'ta indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    ps plus

    PLAYSTATION PLUS FİYAT

    Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 200 TL ödemesi gerekiyor.

    playstation plus

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