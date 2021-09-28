PlayStation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları

PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların, ekim ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sony yaptığı açıklamada, ekim ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu.

Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor. Söz konusu oyunlar, 5 Ekim itibarıyla erişime açılacak.

PLAYSTATION PLUS EKİM AYI OYUNLARI

Fransız internet sitesi Dealabs sızıntısına göre, aşağıdaki 3 oyun ekim ayında abonelere ücretsiz olarak sunulacak:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA Tour 2K21 (PS4)

PLAYSTATION PLUS FİYAT

Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 200 TL ödemesi gerekiyor.