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    PlayStation Plus Eylül 2021 ücretsiz oyunları

    PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların eylül ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 13:15
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    PlayStation Plus Eylül 2021 ücretsiz oyunları

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    Sony yaptığı açıklamada, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu.

    Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor. Söz konusu oyunlar, 7 Eylül itibarıyla erişime açılacak.

    PLAYSTATION PLUS EYLÜL AYI OYUNLARI

    Daha önce çıkan sızıntılarda olduğu gibi; Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 ve Predator: Hunting Grounds oyunları bu ay ücretsiz olarak sunulacak.

    Söz konusu oyunlar, 7 Eylül'de indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    PlayStation Plus Eylül 2021 ücretsiz oyunları #1

    PLAYSTATION PLUS FİYAT

    Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 200 TL ödemesi gerekiyor.

    playstation plus

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