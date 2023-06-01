PlayStation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Haziran 2023'te eklenecek oyunlar resmi olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony'nin haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.

PS Plus haziran oyunları

NBA 2K23 - 749 TL PS4/PS5

Jurassic World Evolution 2 - 529 TL PS4/PS5

Trek to Yomi - 189 TL PS4/PS5