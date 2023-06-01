PlayStation Plus Haziran 2023 oyunları belli oldu

ensonhaber.com
Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.
PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.
Sony'nin haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar belli oldu. Açıklanan oyunlar; Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin hepsi için çıkış yapacak.
PS Plus haziran oyunları
NBA 2K23 - 749 TL PS4/PS5
Jurassic World Evolution 2 - 529 TL PS4/PS5
Trek to Yomi - 189 TL PS4/PS5