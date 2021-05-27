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    PlayStation Plus haziran ayı ücretsiz oyunları

    PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların haziran ayında ücretsiz indirebileceği oyunları sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 13:24
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    PlayStation Plus haziran ayı ücretsiz oyunları

    Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

    Sony yaptığı açıklamada, haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

    PLAYSTATION PLUS HAZİRAN AYI OYUNLARI

    Geçtiğimiz ay Battlefield V, Stranded Deep ve Wreckfest: Drive Hard Die Last oyunlarını ücretsiz yayınlayan Sony, 1 Haziran itibarıyla Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oyunlarını PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına ücretsiz sunacak.

    Operation: Tango iismli oyun ise, yine aynı tarihte yalnızca PS5 kullanıcılarına ücretsiz sunulacak.

    playstation plus

    PLAYSTATION PLUS FİYAT

    Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 200 TL ödemesi gerekiyor.

    playstation plus

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