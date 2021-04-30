PlayStation Plus mayıs ayı ücretsiz oyunları

Sony, PlayStation Plus aboneliğine sahip olan kullanıcıların mayıs ayında ücretsiz edinebileceği oyunları duyurdu.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması, üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oluyor.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

Sony yaptığı açıklamada, mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlarını duyurdu. Bu ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı kaliteli yapım bekliyor.

PLAYSTATION PLUS MAYIS AYI OYUNLARI

Battlefield V (PS4 ve PS5)

Stranded Deep (PS4 ve PS5)

Wreckfest: Drive Hard Die Last (PS5)

Popüler FPS oyunu Battlefield V, PS Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak.

Açık dünya hayatta kalma türünün sevilen yapımlarından olan Stranded Deep de tüm PS Plus kullanıcılarına ücretsiz dağıtılıyor. Diğer taraftan bu ayın PS5 özel oyunu ise Wreckfest olarak göze çarpıyor.

4 MAYIS'TA ÜCRETSİZ OLACAKLAR

Mayıs ayı oyunları 4 Mayıs itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca nisan ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Nisan ayında Days Gone, Zombie Army 4: Dead War ve Oddworld: Soulstorm ücretsiz dağıtılmıştı.

PLAYSTATION PLUS FİYAT

Sony'nin aylık abonelik servisi, üç farklı paketle karşımıza çıkıyor. PS Plus'a abone olmak isteyenlerin aylık 40 TL, üç aylık 100 TL veya 12 aylık 200 TL ödemesi gerekiyor.