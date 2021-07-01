PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları

Sony, PlayStation Plus abonelerine temmuz ayında ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurdu. Oyun tutkunları, ücret ödemeden oynayabilecekleri oyunlar hangileri araştırıyor.

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Temmuz ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı oyun bekliyor.

Oyunların türleri macera, arcade ve nişancı olarak göze çarpıyor. Ücretsiz sunulan yapımlar yakın bir tarihte tüm PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının erişimine açılacak.

Ayrıca geçen aydan kalan üç yapım da bu ay içerisinde alınabilecek.

Playstation tutkunları, ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekleri oyunları araştırmaya koyuldu. Peki PS Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları hangileri? İşte ayrıntılar...

7 TEMMUZDAN İTİBAREN

Temmuz ayı oyunları 7 Temmuz'da indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

PS PLUS TEMMUZ 2021 ÜCRETSİZ OYUNLAR

Haziran'da Star Wars Squadrons, Operations: Tango ve Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown oyunları verilmişti. Bu oyunlar da Ağustos'a kadar ücretsiz olacak.

PS4 VE PS5