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    PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları

    Sony, PlayStation Plus abonelerine temmuz ayında ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurdu. Oyun tutkunları, ücret ödemeden oynayabilecekleri oyunlar hangileri araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 11:06
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    PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları

    Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Temmuz ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı oyun bekliyor.

    Oyunların türleri macera, arcade ve nişancı olarak göze çarpıyor. Ücretsiz sunulan yapımlar yakın bir tarihte tüm PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının erişimine açılacak.

    Ayrıca geçen aydan kalan üç yapım da bu ay içerisinde alınabilecek.

    Playstation tutkunları, ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekleri oyunları araştırmaya koyuldu. Peki PS Plus temmuz ayı ücretsiz oyunları hangileri? İşte ayrıntılar...

    7 TEMMUZDAN İTİBAREN

    Temmuz ayı oyunları 7 Temmuz'da indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca geçtiğimiz ayın oyunlarını da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunları #1

    PS PLUS TEMMUZ 2021 ÜCRETSİZ OYUNLAR

    Haziran'da Star Wars Squadrons, Operations: Tango ve Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown oyunları verilmişti. Bu oyunlar da Ağustos'a kadar ücretsiz olacak.

    PS4 VE PS5

    • Call of Duty: Black Ops 4 (PS4 ve PS5)
    • WWE 2K Battlegrounds (PS4 ve PS5)
    • A Plague Tale: Innocence (PS5)
    • +Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4 ve PS5)

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