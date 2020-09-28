PlayStation Türkiye, oyun fiyatlarına ciddi şekilde zam yaptı

PlayStation Türkiye, aralarında FIFA ve PES'in de bulunduğu birçok oyuna oldukça yüksek zamlar uyguladı. Yapılan zamların ardından bazı oyun fiyatları 700 liraya kadar çıktı.

Son zamanlarda ülkemizde zaten oldukça yüksek olan konsol oyun fiyatları, son günlerde artan dolar kurunun etkisiyle yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor.

PlayStation Türkiye, oyuncuların pek de hoşlanmayacağı bir karara imza atarak ülkemizdeki oyun fiyatlarına ciddi zamlar uyguladı.

Henüz yapılan zamlar PlayStation Store'da bulunan tüm oyunlara yansımış değil. Ancak birçok oyun artık zamlı fiyatlarla oyunseverlere sunuluyor.





OYUN FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Örneğin geçtiğimiz ay 260 liralık bir fiyat etiketiyle satışa çıkan Need for Speed Heat Deluxe Edition, şu anda 779 TL'den satılmaya başlandı.

Bunun dışında Marvel's Avengers'ın fiyatı 429 liradan 679 liraya, FIFA 20'nin fiyatı ise tam 679 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde 199 TL'den satışa sunulan eFootball PES 2021 güncellemesi ise artık 319 liradan satılıyor.

PLAYSTATION PLUS'A DA ZAM GELİYOR

Sony, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı açıklamada, 29 Ekim’den itibaren Türkiye'deki PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yapacağını duyurmuştu.

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yukarıdaki görselde PlayStation 5 için zamdan önceki fiyatları görebilirsiniz. Ancak Sony, 29 Ekim'den itibaren bu fiyatları ciddi şekilde artıracak.

Normalde 24 TL olan 1 aylık abonelik 40 TL, 75 TL olan 3 aylık abonelik ise 100 TL olacak. Eskiden 180 TL’ye yenileyebildiğiniz 12 Aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL'den sunulacak.