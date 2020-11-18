PlayStation'dan sonra Xbox oyunları da zamlanacak

Sony'nin PlayStation oyunlarının fiyatlarını artırmasından sonra, benzer bir durumun Xbox oyunlarında da yaşanması bekleniyor.

Son zamanlarda ülkemizde zaten oldukça yüksek olan konsol oyun fiyatları, son aylarda artan dolar kurunun etkisiyle yukarıya doğru çıkmaya devam ediyor.

PlayStation Türkiye, oyuncuların pek de hoşlanmayacağı bir karara imza atarak ülkemizdeki oyun fiyatlarına ciddi zamlar uygulamıştı.

XBOX OYUNLARI DA ZAMLANABİLİR

Microsoft CFO'su Tim Stuart, oyun maliyetlerinin oldukça yükseldiğini ve Xbox oyunlarında fiyat artışını gündeme aldıklarını söyledi.

Şu an için Microsoft tarafından herhangi bir zam haberi açıklanmasa da Stuart'ın açıklamaları, oyun zamlarına yeşil ışık yaktı.

XBOX GAME PASS FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Geçtiğimiz haftalarda Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine de zam yapmıştı. Normalde 24 TL olan 1 aylık abonelik 40 TL, 75 TL olan 3 aylık abonelik 100 TL, 180 TL’ye yenileyebildiğiniz 12 Aylık PS Plus aboneliği ise 240 TL'ye yükselmişti.

Benzer birin durumun Xbox Game Pass ücretlerine de yansıması bekleniyor. Ancak şu anda herhangi bir fiyat artışının olmadığını tekrar hatırlatalım.

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