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    PlayStation'ın arkasındaki isim Masayasu Ito, Sony'den ayrılıyor

    Sony Interactive Entertainment’ın başkan yardımcısı Masayasu Ito, 1 Ekim’de emekli oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 09:10
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    PlayStation'ın arkasındaki isim Masayasu Ito, Sony'den ayrılıyor

    Sony Interactive Entertainment’ın başkan yardımcısı Masayasu Ito, 26 yıldır şirkette görev yapıyor ve aynı zamanda PlayStation 4, PlayStation 5 ve PSVR gözlüklerinin geliştirilmesine öncülük ediyordu.

    Sony’de çalışan 60 yaşındaki yönetici, 1 Ekim 2022 tarihinde emekli olacağını ve şirketten ayrılacağını duyurdu.

    Sony, yaptığı açıklamada Ito’nun yaşı nedeniyle çalışmayı bırakacağını doğruladı. Sony Interactive Entertainment, Ito’nun yerine Kıdemli Başkan Yardımcısı Lin Tao’nun görevi devralacağını açıkladı.

    Masayasu Ito

    Masayasu Ito kimdir

    60 yaşındaki Masayasu Ito, Sony’ye 1986’da katıldı. Şirkete katıldığında ilk olarak arabalar için ses ekipmanı tasarlayan yönetici, 2000 yılında ise PlayStation konsollarının geliştirilmesinden sorumlu olan Sony Interactive Entertainment'e geçti.

    Sekiz yıl sonra, Sony Interactive Entertainment'in donanım bölümünün başkanı olan Ito, Mart 2022’ye kadar yaklaşık 117 milyon adet sevk edilen PlayStation 4’ün geliştirilmesine öncülük etti.


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