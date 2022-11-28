PlayStation'ın efsane oyunu Gran Turismo, PC'ye gelebilir

Gran Turismo 7 geliştiricileri, efsane PlayStation oyununun PC'ye gelebileceğini söyledi.

Son yıllarda daha fazla PlayStation özel oyununu PC'lerde görmeye başladık. God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon ve Uncharted gibi oyunlardan sonra, PC'ye gelecek son oyun Gran Turismo olabilir.

PlayStation’daki en popüler yarış oyunu serisinin yapımcısı Kazunori Yamauchi, Gran Turismo 7'nin PC'ye gelecek bir sonraki PlayStation oyunu olabileceğini söyledi.

Net bir tarih yok

Öte yandan geliştiriciler, bunun ne zaman gerçekleşebileceği konusunda herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

PlayStation dünyasının en fazla satan yarış serisi olan Gran Turismo'nun son oyunu, geçtiğimiz mart ayında yayınlanmıştı.

Geliştirici ekip, daha iyi oyun deneyimi sağlamak için şu anda Gran Turismo 7'nin çeşitli sorunlarıyla uğraşıyor.



