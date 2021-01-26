Plüton'u örten mavi örtünün zehirli olduğu düşünülüyor

Gök bilimciler, Plüton'u örten mavi sisin, zehirli buz kristallerinden oluştuğunu ortaya koydu.

Güneş sisteminde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve ilk olarak 1930 yılında keşfedilen Plüton, 2006 yılında gezegen kategorisinden çıkarılmıştı.

Dünya da dahil olmak üzere birçok gezegen ve doğal uydu, sis tabakalarıyla örtülü. Ancak cüce gezegen Plüton’u örten tabaka, oldukça tühaf özellikler barındırıyor.

Gök bilimcilerin yaptığı yeni bir araştırma sonucunda, NASA’nın "fotokimyasal duman" ismini verdiği sisi oluşturan buz kristallerinde, muhtemelen siyanür bulunduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre Güneş ışığı, Plüton'un üst atmosferinde kimyasal tepkimeler yaratıyor ve asetilen ve etilenin yanında, son derece zehirli hidrojen siyanür moleküllerini meydana getiriyor.

MAVİ SİS NASIL OLUŞUYOR

Bilim insanlarına göre Plüton'un atmosferinde yeni oluşan moleküller, Güneş ışığını yansıtan minik buz parçacıkları halinde donarak mavi bir manzara meydana getiriyor. Ayrıca cüce gezegenin çekim kuvveti parçacıkları aşağı çektikçe, diğer gazlar etraflarında yoğunlaşıyor ve böyle mavi bir sis meydana geliyor.

Plütonu çevreleyen mavi manzara genellikle, Cassini uzay aracının gözlemlediği Titan'daki sisle kıyaslanıyor. Ancak yeni araştırma, iki gök cisminin sis tabakasının birbirinden epey farklı şekillerde oluştuğunu gösteriyor.

Bu fark, Plüton’un atmosferinin Titan'ınkinden büyük ölçüde daha soğuk olmasından kaynaklanıyor.



