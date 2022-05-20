POCO F4 GT Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

POCO'nun oyuncu odaklı amiral gemisi telefonu F4 GT, Türkiye'de satışa sunuldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 serisiyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini genişletmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de oyuncu odaklı amiral gemisi telefonu F4 GT modelini ülkemize getirdi.

POCO F4 GT özellikleri

Xiaomi'nin Türkiye'deki internet sitesinde listelenmeye başlanan telefon, 6,67 inç büyüklüğünde FullHD+ AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip telefon, daha akıcı bir deneyim yaşamak isteyenler için iyi bir seçenek.

POCO'nun amiral gemisi telefonu Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda ayrıca 12GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.





Telefonun arka kısmına baktığımızda; 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise 20 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya yer veriliyor.

Android 12 işletim sistemiyle kutusundan çıkan POCO F4 GT, 120W hızlı şarj destekli 4700 mAh bataryaya sahip.

POCO F4 GT fiyatı

Türkiye'ye giriş yapan akıllı telefonun satış fiyatı 16 bin 999 TL olarak açıklandı.



