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    POCO, ilk akıllı saatini çıkarmaya hazırlanıyor

    Giyilebilir cihaz pazarına adım atmak için son hazırlıklarını yapan POCO, akıllı saatler için ilk sertifika başvurusunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 13:29
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    POCO, ilk akıllı saatini çıkarmaya hazırlanıyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, çok yakında akıllı telefon pazarına da giriş yapacak.

    POCO markası, telefonlarda gösterdiği başarıyı akıllı saat pazarında da göstermek için kolları sıvadı ve ilk sertifika başvurusunu yaptı.

    Poco M2131W1 model numarasıyla başvurusu yapılan akıllı saatin üreticisi 70mai olarak görülüyor.

    Xiaomi, giyilebilir cihazlarını başta Huami olmak üzere Shanghai Suo Prime gibi diğer firmalardan tedarik ediyor. Araç içi kameralarıyla bilinen 70mai markası da Xiaomi tedarikçileri arasındaki yerini alacak.

    poco

    HENÜZ NET BİLGİLER YOK

    Henüz POCO akıllı saat ile ilgili net bilgiler yok. Ancak gelen bilgiler, saatin mevcut bir ürünün güncellenmiş hali olmayacağını gösteriyor.

    Kısacası POCO, Xiaomi akıllı saatlerinden farklı bir tasarıma sahip yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

    POCO markası altında akıllı saatlerin yanında akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık olması da bekleniyor.

    poco


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