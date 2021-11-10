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    POCO M4 Pro 5G uygun fiyatıyla tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan POCO M4 Pro 5G modelini görücüye çıkardı. Telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 12:33
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    POCO M4 Pro 5G uygun fiyatıyla tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    POCO serisini genişletmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de orta segmentte konumlanan POCO M4 Pro 5G modelini tanıttı.

    Türkiye de dahil olmak üzere pek çok pazarda satışa sunulacak telefonun özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

    poco m4 pro 5g

    POCO M4 PRO 5G ÖZELLİKLERİ

    6.6 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğünde 90Hz IPS ekrana sahip POCO M4 Pro 5G, gücünü MediaTek Dimensity 810 işlemcisinden alıyor.

    4/6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip telefonun arka kısmında 50 MP + 8 MP kamera, ön kısmında ise 12 MP tek bir kamera yer alıyor.

    5G bağlantısını desteklediği gibi; 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası, stereo hoparlörler, USB-C portu ve temassız ödemeler için NFC özellikleri de bulunan POCO M4 Pro, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip.

    poco m4 pro

    POCO M4 PRO FİYATI

    Kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile çıkan ve siyah, mavi ve sarı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip POCO M4 Pro'nun fiyatları şu şekilde:

    • 4 GB RAM + 64 GB depolama - 229 euro
    • 6 GB RAM + 128 GB depolama - 249 euro

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