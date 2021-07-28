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    POCO X3 GT uygun fiyatıyla tanıtıldı: İşte tüm özelllikler

    Xiaomi, fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan POCO X3 GT modelini görücüye çıkardı. Telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 17:01
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:05
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    POCO X3 GT uygun fiyatıyla tanıtıldı: İşte tüm özelllikler

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Şirket, özellikle kamera tasarımıyla X3 serisinden ayrılan yeni POCO X3 GT modelini tanıttı. X3 serisindeki en güçlü model olarak karşımıza çıkan telefon, genellikle oyunculara hitap ediyor.

    POCO X3 GT ÖZELLİKLERİ

    Redmi Note 10 5G'nin yeniden isimlendirilmiş şekli olarak karşımıza çıkan POCO X3 GT,  6,6 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ LCD ekranla geliyor.

    5G destekli MediaTek Dimensity 1100 işlemcisinden güç alan telefonda, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenkleri yer alıyor.

    poco x3 gt

    Telefonun arka kısmında, 64 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera yer alırken, ön kısımda ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP'lik tek bir kamera var.

    Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzüyle kutusundan çıkacak model, şarj konusunda da herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. Telefondaki 5000 mAh batarya, 67W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 45 dakikada şarj olabiliyor.

    POCO X3 GT FİYAT

    8GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 299 dolar
    8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 329 dolar

    poco x3 gt

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