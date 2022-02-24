POCO X4 Pro 5G'nin özellikleri belli oldu

POCO X4 Pro 5G'nin özellikleri belli oldu

Yakında tanıtılacak POCO'nun yeni akıllı telefon modeli POCO X4 Pro 5G'nin özellikleri ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO X4 Pro 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

POCO X4 PRO 5G NELER SUNACAK

Redmi Note 11 Pro 5G'nin donanım özellikleri ile POCO tasarımını birleştirecek yeni model, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik AMOLED ekranla karşımıza çıkacak.

Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alacak POCO X4 Pro 5G modelinde 108MP ana kamera ve 256GB depolama kapasitesi bulunacak.

67W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya ve Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak telefonun, ay sonunda düzenlenecek olan MWC 2022 fuarında tanıtılması bekleniyor.



