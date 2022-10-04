POCO X5 hakkında ilk bilgiler geldi

Yakın zamanda POCO X4 serisini piyasaya süren Xiaomi, şimdi de POCO X5 modeli üzerinde çalışıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, şimdi de POCO X5 GT akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

IMEI veritabanında yer alan bilgilere göre POCO X5 GT, 13 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak.

POCO X5 GT neler sunacak

POCO X5 5G'nin, 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla geleceği bildiriliyor. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 778G+ platformundan güç alacak telefonun, oyun odaklı olması bekleniyor. Telefon hakkında diğer bilgiler için tanıtım tarihini beklememiz gerekecek.