POCO'nun uygun fiyatlı modeli C50 yakında tanıtılacak

Gelen bilgilere göre, POCO'nun uygun fiyatlı olarak nitelendirilen C50 modeli, kasım ayı bitmeden görücüye çıkacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans modellerine odaklanan POCO, özellikle X3 ve X3 Pro modelleriyle ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

POCO serisini geliştirmeye devam eden Çinli şirket, geçtiğimiz aylarda C40 modelini Türkiye'de üretmeye başlamıştı.

Gelen bilgilere göre POCO, serinin devamı niteliğindeki C50 modelini kasım ayı içerisinde tanıtacak. Şirket, telefonun yine uygun fiyatlı olacağını belirtiyor.

C50’nin özellikleri konusunda POCO tarafından şu an için herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

POCO, yeni telefonunun “üst seviye kamera performansı” ve “uzun pil ömrüyle birleşen şık tasarımı” ile “tam paket” bir deneyim sunacağını söylüyor.

POCO C40 özellikleri

C50 modelinin özellikleri henüz belli olmasa da ülkemizde üretilen C40 modelinin özellikleri şu şekildeydi:

6,7 inç HD+ 60 Hz IPS LCD ekrana sahip POCO C40, gücünü JLQ JR510 adı verilen bir işlemciden alıyor. Bu işlemci, ilk defa bir akıllı telefonda kullanılacak.

18W hızlı şarj destekli 6000 mAh batarya kapasitesi ile gelen telefonun kutusundan 10W şarj adaptörü çıkacak.

3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile kutusundan çıkacak POCO C40'ın arka tarafında 13 MP + 2 MP, ön tarafında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

Yerli üretim POCO C40'ın 3GB+32GB varyasyonu 4 bin 199 TL’den, 4GB+64GB versiyonu ise 4 bin 499 TL’den satışa sunulmuştu.

2022-11-21

