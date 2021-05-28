Popüler oyun Among Us, 3 Haziran'a kadar ücretsiz oldu

Popüler oyun Among Us, 3 Haziran'a kadar ücretsiz oldu

Son dönemlerin popüler oyunlarından Among Us, 3 Haziran'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek.

16 Kasım 2018 tarihinde piyasaya sürülmüş olan Among Us, 2020 yılına damgasını vuran oyunların başında gelmişti.

Windows, iOS ve Android gibi pek çok platformda yer alan oyun, özellikle Twitch kanallarında büyüyerek son dönemlerin en ilgi çeken oyunları arasına girdi.

Uzay temalı bir ortamda ekip içindeki haini bulmayı amaçlayan 10,5 TL değerindeki oyun, Epic Games Store'da ücretsiz hale geldi.

AMONG US ÜCRETSİZ İNDİR

Öncelikle buraya tıklayarak Epic Games Store'a gidin ve üyeliğiniz yoksa kayıt olun, üyeliğiniz varsa hesabınıza giriş yapın.

Ardından mağaza sayfasını aşağıya doğru kaydırın. Ücretsiz oyunların yer aldığı oyun bandı karşınıza çıkacak.

Daha sonra Among Us üstündeki 'ŞİMDİ ÜCRETSİZ' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor). Oyunu indirmek için ise 'Yükle' butonuna basın ve indirilmesini bekleyin.

Son dönemlerde ücretsiz yayınladığı oyunlarla ses getiren Epic Games, geçtiğimiz hafta ise 419 TL'ye satılan popüler basketbol oyunu NBA 2K21'i ücretsiz yapmıştı.