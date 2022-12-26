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    Popüler şifre yönetim uygulaması LastPass, kullanıcıların şifrelerinin çalındığını açıkladı

    Şifre yöneticisi LastPass, müşterilerinin şifrelerini ve diğer bilgilerini saklayan bir veri setinin çalındığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:43
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    Popüler şifre yönetim uygulaması LastPass, kullanıcıların şifrelerinin çalındığını açıkladı

    LastPass, parolaları düzenli aralıklarla oluşturan, depolayan ve otomatik olarak değiştiren popüler bir parola yöneticisi olarak hizmet veriyor.

    Şifre yönetimi dendiğinde akla ilk gelen uygulamalardan olan LastPass, geçtiğimiz günlerde kullanıcıları korkutan bir açıklama yayınladı.

    LastPass şifreleri çalındı

    Şifre yöneticisi LastPass, müşterilerinin şifrelerini ve diğer bilgilerini saklayan bir veri setinin çalındığını açıkladı.

    LastPass CEO'su Karim Toubba tarafından paylaşılan bir blog gönderisinde, saldırganların müşteri kasası verilerinin bir yedeğini çaldıkları doğrulandı.

    Toubba, saldırılar sonucunda kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve bazı fatura bilgileri dahil olmak üzere, çok sayıda müşteri verisinin de ele geçirildiğini söyledi.

    lastpass

    LastPass, çalınan şifre kasaları her ne kadar kullanıcıların tüm şifre bilgilerini içererse de bunların kırılmasının çok zor olduğunu ve geleneksel yöntemlerle ana parolanın tahmin edilmesinin milyonlarca yıl süreceğini söylüyor.

    Dünya çapında 33 milyondan fazla kişi ve 100 bin işletme tarafından kullanılan LastPass, bu olayın ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.


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