Bir devrin sonu! Popüler torrent sitesi RARBG kapatıldı Oyun, dizi ve film indirenlerin kullandığı torrent sitesi RARBG, 31 Mayıs itibarıyla kullanılamaz hale geldi.

ensonhaber.com

Avrupa'nın en büyük torrent sitesi RARBG, 31 Mayıs itibarıyla faaliyetlerine son verdi.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle bazı ekip üyelerini kaybeden, enflasyon ve sunucu bakımı için artan masrafların altından kalkamayan şirket, böyle bir karar aldı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Merhaba, sitemizi kapatmaya karar verdiğimizi size bildirmek isteriz. Geçtiğimiz 2 yıl bizim için çok zor geçti. Ekibimizdeki bazı kişiler koronavirüs komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti, diğerleri ise hala bunun yan etkilerini yaşıyor.



Bazıları da Avrupa'daki savaşta mücadele ediyor. Ayrıca, Avrupa'daki veri merkezlerindeki elektrik fiyat artışı bizi oldukça etkiledi. Enflasyon günlük masraflarımızı karşılamamızı imkansız hale getiriyor.



Bu nedenle bu siteyi artık cebimizden karşılayamayacağımız büyük harcamalar yapmadan çalıştıramayız. Oy birliği ile aldığımız kararla artık bunu yapamayacağımıza karar verdik.

Aylık 40 milyon ziyaretçisi vardı

Web sitesi analiz aracı Similarweb'e göre, RARBG sitesinin Nisan 2023'te 40 milyondan fazla ziyaretçisi vardı. Torrent Freak, Ocak 2023'te RARBG'yi dördüncü en büyük torrent sitesi olarak sıralamıştı.