Prestijli fotoğraf yarışmasının kazananı Andromeda galaksisi oldu

Dünyanın en prestijli uzay fotoğrafçılığı ödüllerinden birini, komşu galaksi Andromeda’yı görüntüleyen Fransız fotoğrafçı Nicolas Lefaudeux aldı.

Andromeda, Messier 31, M31 ve NGC 224 olarak da bilinen ve yaklaşık bir trilyon yıldıza ev sahipliği yapan bir galaksidir. Andromeda takım yıldızında yer alan bu galaksi, Samanyolu galaksisinden yaklaşık 2.2 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Andromeda'nın bir diğer özelliği ise çıplak gözle Dünya'dan görülebilen en uzak gök cismi olmasıdır.

Dünyanın en prestijli astrofotoğrafçılık ödüllerinden biri, komşu galaksi Andromeda’yı görüntüleyen Fransız fotoğrafçı Nicolas Lefaudeux'a gitti.

Söz konusu yarışma, Greenwich Gözlemevi (İngiltere Kraliyet Rasathanesi) tarafından ve varlık yönetim şirketi Insight Investment sponsorluğunda düzenleniyor.

"SOSYAL MESAFELİ ANDROMEDA"

Yarışmayı kazanan Lefaudeux, 13 bin dolarlık büyük ödülün ve 2020’nin Astronomi Fotoğrafçısı unvanının sahibi oldu.

"Andromeda galaksisi yakın temastan kaçınıyor mu?" ismi verilen çalışma, 23 Ekim 2020'de Londra'daki Ulusal Denizcilik Müzesi'nde sergilenecek.

Hem Galaksiler kategorisinde hem de yarışmanın bütününde galip gelen yukarıdaki fotoğrafta, Andromeda galaksisi etrafındaki yıldız bulutlarıyla arasına mesafe koymuş gibi görünüyor.

Fotoğrafı Fransa'daki evinde çektiğini belirten Lefaudeux, aradığı etkiyi bulabileceği bir fotoğraf elde etmek için uzun süre uğraştığını söyledi.

Andromeda galaksisi, ilk defa M.S. 964 yılında İranlı astronom Abdurrahman el-Sufi tarafından çıplak gözle gözlendi.

Andromeda Galaksisi ile ilgili ilk modern araştırmalar, 100 yıl kadar önce fotoğraf tekniğinin ve dolayısıyla daha sönük kaynakları inceleme ve kaydetme olanaklarının gelişmesi ile başladı.