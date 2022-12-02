PS Plus abonelerine Aralık 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar

PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Aralık 2022'de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony, aralık ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

PS Plus aralık oyunları

Yapılan duyuruya göre Mass Effect LegendaryEdition, Biomutant ve Divine Knockout, aralık ayında PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olarak indirmeye sunulacak.

PlayStation, üç yeni oyununu 6 Aralık 2023-3 Ocak 2023 tariheri arasında kütüphaneye ekleyecek.